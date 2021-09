Guardiola em fúria com duas das suas estrelas: "Discussões acontecem"

Treinador do Manchester City teve duas "acaloradas" discussões com Jack Grealish e Riyad Mahrez.

O Manchester City triunfou na quarta-feira sobre o Leipzig, por 6-3, na primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Mas, se o encontro fez as delícias dos adeptos, o mesmo não podem dizer Pep Guardiola e duas das suas estrelas: Jack Grealish e Riyad Mahrez.

Durante o jogo, o treinador dos citizens teve duas "acaloradas" discussões com os jogadores acima referidos. "Discussões acontecem", disse o técnico após a partida. A razão? O desempenho defensivo. "Ao intervalo falámos sobre como o deveriam fazer e não fizeram", afirmou Guardiola em declarações à "BT Sport".

"Não é fácil fazê-lo, mas quando recuperas a posse de bola há muitos jogadores à frente da bola e, em transição, se fizeres um ou dois passes, tem a oportunidade de atacar", acrescentou o treinador espanhol.

"[a discussão] Era apenas sobre trabalho defensivo, não vou falar mais sobre isso porque posso usar as mesmas táticas no fim de semana. É assim que um treinador é, quer sempre mais tanto ofensiva como defensivamente, e é obviamente alguém a quem vou dar ouvidos", disse, por seu lado, Jack Grealish.

Riyad Mahrez também foi alvo da "fúria" do treinador. "Quando a bola está do lado direito, tens de marcar o médio defensivo", disse, aparentemente, Pep Guardiola. "Mas e o outro lado?", terá perguntado o argelino. "Que se lixe o outro lado", respondeu, segundo o "The Sun", Pep.