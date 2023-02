Guardiola, em 2022, foi claro: "Se me estão a mentir, não estarei aqui no dia seguinte"

Frase do atual treinador do Manchester City dá que falar, no dia em que o clube inglês foi acusado pela Premier League de diversas irregularidades financeiras

No dia em que a Premier League acusou o Manchester City de diversas irregularidades financeiras, devido a problemas com contratos de jogadores e treinadores e incumprimento do fair-play financeiro desde 2008, ano de compra do clube, as redes sociais rapidamente recordaram uma frase de Pep Guardiola, há menos de um ano, perante notícias de supostas ilegalidades cometidas pelo clube.

"Se me estão a mentir, não estarei aqui no dia seguinte. Vou sair e não serão mais meus amigos", afirmou, em maio de 2022, o técnico dos citizens, que, ainda assim, demonstrou crença nas palavras dos responsáveis do clube.

De recordar que o Manchester City foi comprado em 2008 pelo Sheikh Mansour, dos Emirados Árabes Unidos, tendo em 2020 sido proibido pela UEFA de participar nas provas europeias durante duas épocas e multado em 30 milhões de euros por violação do faie-play financeiro. A suspensão, no entanto, não chegou a ser aplicada, após recursos do clube.