Guardiola elogia Ten Hag antes do dérbi: "A melhoria do Manchester United é nítida"

O Manchester City visita o Manchester United no sábado (12h30), num dérbi relativo à 20.ª jornada da Premier League.

Na conferência de imprensa de antevisão à partida, Pep Guardiola, treinador cityzen, garantiu que quer recuperar a identidade da equipa após a derrota com o Southampton (0-2), na quarta-feira, que ditou a eliminação nos quartos de final da Taça da Liga inglesa.

"Ainda há muitos jogos importantes para jogar. Claro que esta é uma semana importante, vamos jogar com o United e depois na quinta-feira contra o Tottenham. Mas ainda faltam muitos jogos. Depois do que aconteceu em Southampton, os títulos são a última coisa que me preocupa. Eu quero é recuperar quem nós somos dia após dia. Estivemos sempre presentes nos jogos importantes da temporada, em todas as competições", apontou.

Quanto ao adversário, Guardiola elogiou as mudanças aplicadas por Erik ten Hag desde a sua chegada, considerando que os red devils estão melhores em todos os aspetos.

"Chegou um novo treinador e obviamente que a melhoria da equipa é nítida, não só nos resultados, mas em tudo. Sempre tive a sensação de que cada vez que estive em Old Trafford, ou em que eles vieram para aqui, que eles são uma equipa difícil de defrontar. Espero um jogo atrativo porque ambas as equipas querem ganhar o jogo e existem jogadores e treinadores de qualidade nos dois lados. Vai ser um bom jogo", concluiu Guardiola.