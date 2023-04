Guardiola elogia Marco Silva e admite: "Temos avançados incríveis, sendo honesto"

Declarações de Pep Guardiola, treinador dos citizens, após o Fulham-Manchester City (1-2), jogo relativo à 34.ª jornada da Premier League.

Análise: "Não tive qualquer dúvida. O jogo foi equilibrado até ao final, mas não podíamos esperar algo diferente. Esta quantidade de jogos é muita, mas sabíamos que depois de vencermos o Arsenal em casa, ganhar este tipo de jogos é muito importante. Os jogadores comportaram-se de forma incrível".

Erling Haaland chegou aos 50 golos em todas as competições, algo que mais nenhum jogador de primeira divisão conseguiu desde 1931: "Antes de Winston Churchill ter sido primeiro-ministro? Wow, parece ter sido muito tempo. Parabéns ao Erling. Os melhores golos são aqueles que nos ajudam a atingir o que queremos".

Resposta ao golo do Fulham: "Respondemos muito bem. O ímpeto estava lá, estávamos a jogar bem. Não foi fácil porque eles defenderam muito bem, no centro do terreno foi muito difícil. Marco [Silva] preparou o jogo muito bem. Também não fomos tão rápidos porque o campo estava muito seco em ambos os lados. Mas no geral, foi uma boa exibição, conhecendo o adversário e sabendo de onde viemos".

Julián Álvarez marcou um golaço: "Ele ganhou o penálti, não foi só o golo. Sempre que joga, é enorme. Hoje, o golo foi extraordinário. Temos avançados incríveis, sendo honesto".

Exibição nervosa? "Foi muito parecido ao jogo do Nottingham Forest. Ali, tivemos mais oportunidades do que hoje. Tivemos bons momentos, eles não criaram muito, mas nós também não criámos muitas oportunidades. O resultado foi equilibrado e esteve sempre em aberto".

Manchester City subiu à liderança da Premier League: "É importante, mas o Arsenal joga na quinta-feira. O importante é o jogo do West Ham, que é o que temos a menos. Depois disso, ficaremos no topo da tabela e será mais real".