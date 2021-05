Guardiola aprecia exibição do Manchester City ante o Chelsea e desdramatiza título adiado

Técnico denotou que o primeiro classificado da Premier League foi superior ao rival de Londres e evidenciou serenidade quanto à possível conquista do troféu do campeonato inglês

Pep Guardiola, treinador do Manchester City, assumiu ter ficado agradado, este sábado, com a exibição do líder da Premier League na receção ao Chelsea, pese a (rápida) reviravolta sofrida (1-2) no marcador, lamentando o castigo máximo falhado por Aguero.

"Em geral, foi um bom desempenho, num jogo apertado, e tivemos a oportunidade de ganhar na fase final, contra uma equipa de topo, mas penso que jogámos melhor. Perdemos a nossa oportunidade no último minuto da primeira parte com o penálti", afirmou o técnico espanhol em declarações à BBC.

A derrota do Man. City no Estádio Etihad, consumada com o golo, aos 92 minutos, de Marcos Alonso adiou, quiçá por mais uma jornada do campeonato inglês (depende dos Manchester United), a festa de celebração do título de campeão dos citizens. Guardiola não fez caso.

"Temos mais três hipóteses de sermos campeões, temos de aprender com isto e continuar para obter os pontos de que precisamos para o título", referiu o treinador espanhol, ainda bem confortável com a vantagem na classificação da equipa na Premier League.

A equipa de Rúben Dias, Cancelo e Bernardo Silva está no primeiro lugar, com 80 pontos, mais 13 do que o 'vice' Manchester United, com dois jogos a menos. Os citizens têm nove pontos por disputar, mas podem celebrar se os red devils perderem com o Aston Villa.

Guardiola reconheceu, por fim, que o Man. City "vai aprender" com o que aconteceu no recente embate com o Chelsea, o qual esteve a vencer com um golo de Sterling aos 44 minutos, visando o novo desafio entre ambos na final da Liga dos Campeões.