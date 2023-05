Guardiola eleito Treinador do Ano da Premier League

O técnico espanhol do Manchester City, Pep Guardiola, foi considerado o Treinador do Ano da Premier League, depois de ter conduzido os citizens ao troféu. Marco Silva, treinador português, também estava na corrida.

Nas últimas seis temporadas, o Manchester City levantou cinco vezes o título da Premier League. Esta época, após uma reviravolta (ultrapassagem nas últimas jornadas ao Arsenal), a equipa comandada por Pep Guardiola voltou a celebrar a conquista de mais um campeonato, podendo ainda conquistar o famoso triplete (conquistar três títulos numa época). Os citizens defrontam o Manchester United no sábado para a final da Taça de Inglaterra e, na próxima semana, disputam a final da Liga dos Campeões frente ao Inter.

Através de um comunicado interino, Guardiola agrade o apoio: "Estou num clube de futebol incrível e sem todo o apoio que tive ao longo do meu tempo aqui, isto não teria sido possível", rematou.

Na corrida para a distinção do Treinador do Ano na Premier League, Guardiola superou a concorrência de Mikel Arteta, do Arsenal, Roberto De Zerbi, do Brighton, Eddie Howe, do Newcastle, Marco Silva, do Fulham, e Unai Emery, do Aston Villa. O técnico português, Marco Silva, viu o seu nome ser nomeado após uma temporada entusiasmante ao serviço do Fulham. A equipa do Craven Cottage terminou a época em décimo lugar e conquistou um espaço na Premier League.

Agora, Pep Guardiola foi coroado quatro vezes como melhor treinador da competição, ultrapassando qualquer outro que tenha desempenhado funções em Inglaterra, exceto um, Sir Alex Ferguson.