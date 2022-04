"Guardiola é um treinador inacreditável, é um viciado em futebol"

Jack Grealish, jogador do Manchester City, com Guardiola

Elogios de Jack Grealish, jogador do Manchester City.

Jack Grealish vive a primeira temporada ao serviço do Manchester City, depois de um negócio milionário com o Aston Villa (117 milhões de euros) e mostra-se encantando com os métodos de Guardiola. O internacional inglês descreve o técnico catalão como "viciado em futebol", numa entrevista concedida ao "Daily Mail".

"Ele é um treinador inacreditável. É um viciado em futebol. Assim que ele entra no edifício, tudo se resume ao futebol, tudo se resume ao próximo jogo. Não consigo falar o suficiente dele. Ele é um treinador brilhante que ajuda muito a equipa. Já disse esta época que ele ganhou jogos sozinho, com a forma como montou a equipa pelas táticas que nos deu. Nós fomos para dentro de campo e fizemos o trabalho", afirmou.

Grealish, 26 anos, leva 32 jogos com a camisola dos citizens, com quatro golos marcados. A mudança para Manchester é uma aposta ganha. "Foi uma decisão tremenda. Estive no Aston Villa toda a minha vida, desde os seis aos. Sair foi muito difícil. Penso que o fiz no momento certo. Era a oportunidade para experimentar algo novo e sair da zona de conforto", comentou.