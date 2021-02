Guardiola e um dos segredos do Manchester City: "Riram-se de mim..."

Treinador espanhol abordou a posição de Gundogan depois da vitória frente ao Tottenham.

O Manchester City deu mais um passo rumo à conquista do título inglês, ao vencer em casa o Tottenham, por 3-0, na ronda 24 da Premier League. Ilkay Gundogan foi a grande figura dos citizens, com dois golos marcados e uma chuva de elogios por parte de Guardiola após o jogo.

"Disse várias vezes que Gundogan podia jogar facilmente como falso "9" e as pessoas riram-se de mim. Hoje (sábado) isso ficou patente, foi óbvio. Tem um jogo fabuloso para alinhar na zona de ataque. Estou encantado com a exibição deste jogador. Ganhou o prémio de jogador do mês de janeiro e se continuar assim vai vencer em fevereiro também", afirmou o técnico espanhol após o duelo com Mourinho.

Gundogan, um médio de origem, está a protagonizar uma temporada fantástica, com 13 golos em 26 jogos realizados, números sem paralelo na carreira.

O triunfo deixou o Manchester City com 53 pontos, mais sete do que o Leicester, segundo, com mais um jogo, e oito do que o rival Manchester United, que este domingo visita o West Bromwich, mas ficará também com mais um jogo.

Para trás está cada vez mais o campeão Liverpool, que sofreu a terceira derrota consecutiva na Liga inglesa, ao perder por 3-1 na visita ao Leicester, num jogo em que até esteve a vencer, mas em que cometeu vários erros. Os reds ocupam o quarto lugar, com 40 pontos, mas até podem no final da jornada cair posições na tabela, pois Chelsea e West Ham, ambos com 39, ainda não disputaram os respetivos compromissos da jornada.