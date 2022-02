Imagens são referentes à noite de domingo, numa altura em que o plantel principal gozava um dia de folga

Jack Grealish, Riyad Mahrez e Kyle Walker foram filmados na noite de Manchester e as imagens, particularmente as do antigo jogador do Villa, tornaram-se virais. O técnico do City, Pep Guardiola, confirmou mão pesada, mas não exatamente pelos motivos mais óbvios.

"Vão ser multados...porque não me convidaram. O vídeo não mostrou exactamente o que aconteceu", afirmou o técnico dos citizens, em conferência de imprensa.

As imagens são referentes à noite de domingo, numa altura em que o plantel principal gozava um dia de folga.