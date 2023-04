Guardiola: "Uma das melhores exibições desde que aqui estou"

Declarações do treinador do Manchester City, no final do encontro com o Liverpool (4-1)

Pep Guardiola era um treinador feliz no final do Manchester City-Liverpool. O técnico catalão ficou agradado com o resultado e, particularmente, com a exibição da equipa.

"O Liverpool é sempre uma ameaça na transição, mas estivemos muito bem. Foi uma das melhores exibições desde que aqui estou", atirou.

O técnico dos citizens aproveitou ainda para deixar palavras elogiosas na direção de Jack Grealish, um dos que mais brilhou contra o Liverpool.

"Os fãs do Aston Villa conhecem este Jack. Nada mudou, é apenas uma questão de acreditar. Agora, ele tem mais minutos. A forma como ele se comportou no início, quando não estava a jogar tanto, foi excecional", elogiou.