"Guardiola é o maior de todos, o único Prémio Nobel como treinador"

O italiano Roberto de Zerbi é um admirador do trabalho de Pep Guardiola.

Roberto de Zerbi, treinador do Shakhtar Donetsk, vai defrontar o Real Madrid, orientado por Carlo Ancelotti, uma "figura importante" e uma "referência". No entanto, quem enche mesmo as medidas ao técnico dos ucranianos é Pep Guardiola, que comanda o Manchester City.

"Guardiola é o maior de todos, o único 'científico', o único Prémio Nobel como treinador. Foi um revolucionário, treinou a equipa mais bela da história do futebol [Barcelona], foi para a Alemanha e mudou a cultura futebolística de todo o país... pelo que está a fazer na Premier League, porque tem mais coragem do que todos os outros", referiu o italiano numa entrevista à Marca.