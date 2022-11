Guardiola e o jogo com o Liverpool: "Klopp vai jogar a extremo e eu no meio-campo"

Declarações de Pep Guardiola, treinador cityzen, em conferência de imprensa de antevisão ao Manchester City-Brentford, partida relativa à 16.ª jornada da Premier League e que está marcada para sábado, às 12h30.

Vai jogar com o Liverpool na Taça da Liga dois dias depois da final do Mundial: "Vamos ver como o Mundial acaba. Vamos ver quantos jogadores teremos disponíveis e em que condições vão voltar. Tudo depende de como termina o seu tempo com as seleções. Jurgen Klopp vai jogar a extremo e eu no meio-campo (risos). Não sei quantos jogadores teremos. Riyad [Mahrez] infelizmente não vai ao Mundial, nem Erling [Haaland] e Rico [Lewis]. Os jogadores cujas equipas não passem da fase de grupos podem jogar contra o Liverpool, mas teremos de ver. Depois do Mundial, vamos treinar e preparar-nos para o jogo. Vamos ter o pequeno-almoço juntos, falar e ver como estão. Levamos um dia de cada vez".

Brentford: "Têm o mesmo treinador e o mesmo estilo da época passada. Esta temporada, eles mudaram o esquema tático um pouco. Tivemos dificuldades em ganhar-lhes aqui e fora na temporada passada, será similar. Eu não sei como vamos chegar ao jogo em termos mentais, ainda por cima será jogado ao meio dia, o que é sempre mais complicado. Será o último jogo antes da pausa e o Brentford também vai querer terminar com um bom resultado antes do Mundial".

O quão influenciado é este Arsenal pelo Manchester City? "Gostaria de dizer muito, mas estaria a mentir. Trabalhámos três anos junto do Mikel [Arteta, treinador do Arsenal]. Ele está a aprender desde que nasceu e quiçá aprendi mais eu com ele do que ele comigo. O Arsenal tem uma grande ética de trabalho, talento e apoio. Ao princípio, durante os maus momentos, Mikel teve um apoio incondicional. A gente consegue ver como trabalha todos os dias, o seu compromisso. É paciente, tal como todos os treinadores que querem construir algo. O Arsenal deu-lhe tempo, por isso estão na posição em que estão. Nós tivemos um início de época incrível, mas eles têm sido melhores. Queremos chegar o mais perto possível deles, a temporada é longa. Podem acontecer muitas coisas. Agora é altura de relaxar e ver o que acontece".