Guardiola e Bielsa manifestam mútua admiração antes de duelo da Premier League

Técnicos de Manchester City e Leeds projetaram, esta sexta-feira, o duelo entre Manchester City e Leeds e deram espaço à troca de palavras elogiosas

Um "show" dentro do próprio espetáculo. Pep Guardiola e Marcelo Bielsa, respetivos técnicos de Manchester City e Leeds, elogiaram-se mutuamente, esta sexta-feira, em conferência de antevisão ao duelo da 31.ª ronda da Premier League.

O treinador espanhol do líder do principal escalão britânico assumiu que idolatra o colega argentino em todas as dimensões - profissional e humana - e fez questão de enaltecer a metodologia tática e estratégica aplicada por "El Loco".

"Ele é, provavelmente, a pessoa que mais admiro no futebol mundial, como treinador e como pessoa. Penso que é o treinador mais autêntico e único em termos da forma como conduz as suas equipas. Vê-las jogar é sempre uma alegria. São honestas, querem sempre atacar e produzir bom futebol para os espetadores", afirmou.

Questionado sobre a diferença de palmarés entre ambos, Pep Guardiola, em nova senda de palavras elogiosas, defendeu que a capacidade de um técnico não se qualifica pelo número de troféus erguidos e admitiu que é menos sábio que Bielsa.

"O valor do treinador não depende da quantidade de títulos que ganha. Se lhe dessem um Manchester City, cuidado... As minhas equipas ganharam mais títulos do que ele, mas em termos de conhecimento do jogo, eu ainda estou abaixo dele", acrescentou o treinador do Manchester City.

Por sua vez, o técnico do Leeds tratou de inverter posições ao confessar que procedeu à tentativa, redundada em falhanço, de implementar ideias do "mágico" Guardiola nas próprias equipas e confessou-se igualmente um fã.

"O que ele sabe fazer é extremamente difícil para mim tentar [copiar] e já desisti. Tenho uma admiração genuína pelo que ele faz", declarou Marcelo Bielsa, sublinhando que o futebol ainda o romantiza ao analisar o trabalho de Guardiola.

"Interpretar as decisões inovadoras que ele incorpora num jogo já é uma forma de se apaixonar pelo futebol", acrescentou o experiente e reconhecido técnico sul-americano.

As equipas de Manchester City e Leeds defrontam-se, este sábado, no Etihad Stadium, em jogo da 31.ª jornada da Premier League, que começa às 12h30. Os citizens estão no primeiro lugar da classificação, com 71 pontos, e os peacocks ocupam a 11.º posição, com 42 pontos.

Na primeira volta da liga inglesa, num desafio relativo à quarta ronda, as duas formações empataram a um golo (marcaram Sterling e Rodrigo Moreno).