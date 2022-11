Guardiola e a retirada de Piqué: "Todos os grandes clubes precisam de jogadores como ele"

Piqué e Guardiola coincidiram no Barcelona

Pep Guardiola, treinador do Manchester City, reagiu esta sexta-feira ao anúncio da retirada de Gerard Piqué com um mar de elogios para o central de 35 anos, que treinou durante quatro temporadas no Barcelona.

"É uma notícia surpreendente. Ele esteve aqui em Inglaterra quando era jovem e depois teve uma carreira incrível no Barcelona. Eu desejo o melhor para ele e para a sua família. Conheço os seus pais, são seres humanos incríveis, com personalidades tremendas. Ele foi um jogador feito para jogos grandes, nunca falhou um, nunca mudou a sua forma de estar e teve sempre atuações de alto nível. Todos os clubes precisam de jogadores como ele. O seu tempo chegou, mas o futuro será brilhante, porque ele é um rapaz inteligente. Foi uma honra ter sido seu treinador, passámos quatro anos incríveis juntos", afirmou, em conferência de imprensa.

Questionado ainda sobre se existe alguém no plantel do Manchester City que se compare a Piqué, Guardiola recusou, para não ser "injusto com ninguém".

"Gerard Piqué está feliz e decidiu que não queria ser futebolista, queria ser jogador do Barcelona. O seu sonho concretizou-se há 13, 14 ou 15 anos e ele esteve lá durante todo este tempo. Esteve lá nos momentos difíceis, nos jogos importantes da Liga dos Campeões ou do Mundial, nos dérbis com o Real Madrid... esteve sempre lá. A sua carreira teve altos e baixos, como qualquer jogador. No balneário mostrou a sua personalidade e nos jogos grandes também", sentenciou Guardiola.