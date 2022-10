Guardiola e a notícia da alegada cláusula de saída de Haaland: "Não podemos controlar"

Treinador do Manchester City negou que o avançado norueguês tenha uma cláusula de saída para o Real Madrid em 2024.

Notícias recentes em Espanha deram conta de uma alegada cláusula de saída de Erling Haaland para o Real Madrid já em 2024. No entanto, após o jogo do Manchester City de quarta-feira - goleada por 5-0 com o Copenhaga na terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões -, Pep Guardiola, treinador dos "citizens", negou existir qualquer cláusula específica de saída no contrato do ex-Borussia Dortmund, que chegou ao emblema inglês apenas na última janela do mercado de transferências.

"Não é certo. Erling Haaland] Não tem nenhuma cláusula específica para ir para o Real Madrid. Não é verdade. São apenas rumores, pessoas a falar, e isso não podemos controlar", começou por dizer, antes de considerar que o jovem avançado se sente feliz, por agora, em Manchester.

"O importante é que Haaland se adaptou muito bem. Acho que é feliz aqui. Ninguém sabe o que acontecerá no futuro, mas agora está feliz", concluiu.