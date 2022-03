Guardiola e a guerra na Ucrânia: "A NATO e as nações europeias falharam"

Declarações de Pep Guardiola., treinador do Manchester City, sobre a invasão russa na Ucrânia

Pep Guardiola falou esta sexta-feira sobre a guerra na Ucrânia, iniciada pela Rússia a 24 de fevereiro com o objetivo de ocupar aquele país. Ainda que nunca tenha mencionado o nome de Vladimir Putin, presidente russo, o treinador do Manchester City analisou a atual situação de conflito. "Os políticos poderiam evitar este tipo de coisas, mas acabam sempre por falhar completamente. Acontece porque não são capazes de resolver. Há pessoas inocentes que estão a sofrer. A NATO e as nações europeias falharam".

O espanhol falou ainda de Zinchenko, jogador ucraniano das fileiras do City, que vai sabendo em primeira mão o que sucede na Ucrânia. "É preocupante, a guerra continua e a situação está a piorar", afirmou.

Questionado sobre as iniciativas de apoio à Ucrânia que terão palco na jornada da Premier League, mostrou-se cético: "É importante, mas são meros gestos", concluiu.