Guardiola diz que Porro "estava na lista", mas o City não pensou recomprá-lo

Porro assinou pelo Tottenham e pode reencontrar o Manchester City no domingo.

Contratado pelo Tottenham ao Sporting, Pedro Porro foi um dos temas de mercado em Inglaterra e Pep Guardiola foi convidado a comentar a transferências. O treinador do Manchester City garantiu também que o clube não pensou em acionar a cláusula de recompra que tinha estabelecido com o Sporting no verão.

"Conheço-o. É perfeito para jogar com uma linha de cinco na defesa. Na época passada, sofremos quando defrontámos o Sporting. Nesta temporada, jogou contra o Tottenham, vi os dois jogos e jogou muito bem. É uma boa contratação para eles. Voltar a contratá-lo? Não, ele estava na lista, mas não pensamos em recomprá-lo. Ele decidiu ir para o Tottenham", referiu o técnico espanhol esta sexta-feira, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Tottenham (domingo, 16h30).