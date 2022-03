Guardiola diz que Messi é como Michael Jordan: "Ainda lhe devo uma garrafa de vinho"

"O Messi é como o Michael Jordan, quando o Phil Jackson [treinador dos Chicado Bulls, naquele tempo] podia sentir aquela sensação de tudo estava a fluir sem problemas. Ele tornava tudo mais fácil", frisou Guardiola.

Pep Guardiola referiu numa entrevista ao jornal argentino Olé que Lionel Messi é o Michael Jordan da sua carreira, lembrando as épocas que partilharam no Barcelona, recheadas de títulos.

"O Messi é como o Michael Jordan, quando o Phil Jackson [treinador dos Chicado Bulls, naquele tempo] podia sentir aquela sensação de tudo estava a fluir sem problemas. Ele tornava tudo mais fácil. Ainda lhe devo uma garrafa de vinho para lhe agradecer pelos melhores contratos que consegui ganhar", afiançou o espanhol.

"O Messi é tudo na minha carreira, fez-me ser mais competitivo. Havia muitos astros com uma idade perfeita e veteranos de muito bom nível. E entre todos gerou-se uma química muito boa, o que só acontece uma vez na vida. Xavi, Inesta, Puyol... Sem ele também teríamos ganho, mas não tanto", acrescentou.

O treinador do Manchester City desejou que La Pulga esteja bem fisicamente no Mundial do Catar, que se disputa no final de 2022.

"Espero que ele chegue bem ao Mundial. Ainda não falei com ele depois da Copa América, mas tenho de lhe dar os parabéns. Aquele título [com a Argentina] foi uma libertação muito grande para ele. Não é fácil ser o Messi",

Guardiola e Messi trabalharam juntos no Barça entre 2008 e 2012. Quanto aos títulos, foram 14, com destaque para duas Liga dos Campeões.