Guardiola destaca João Cancelo contra o Liverpool: "É um jogador fantástico"

Treinador espanhol do Manchester City destacou espírito de guerreiro do lateral-esquerdo português no empate com o Liverpool

Se o momento do Manchester City não é o melhor possível, não se pode dizer que todos estão a desperdiçar a oportunidade de estar em alta na Premier League. Após ver a equipa empatar em 1-1 com o Liverpool, neste domingo, Pep Guardiola avaliou o resultado como "justo". E destacou a eficácia tática e a qualidade do lateral português João Cancelo.

"Ele jogou excecionalmente bem, com bola e sem bola", afirmou inicialmente Guardiola, acrescentando em seguida: "Quando ele é consistente, seu foco é fantástico. Ele é um jogador fantástico."

Sobre o resultado da partida que fez o City cair para a 11ª posição do campeonato, o treinador avaliou que "Foi um jogo difícil", refletiu. "Eles começaram muito bem e nos fizeram correr atrás."

O City chegou a perder um penálti antes do intervalo com De Bruyne. "Depois do penálti, jogamos muito melhor e empatamos. Foi um jogo disputado. Sem muitas oportunidades. Um ponto é um ponto. Jogamos 12 partidas e perdemos uma vez esta temporada", disse.

"Talvez eu esteja mais feliz do que nunca. Perdemos um penálti novamente, espero que aprendamos. Mas estou muito feliz. Agora, com sorte, eles podem desfrutar das seleções e voltar em segurança, sem lesões", finalizou Guardiola.