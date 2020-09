Guardiola despede-se de Otamendi e elogia Rúben Dias: "Vai ser um jogador incrível"

Rúben Dias com a camisola do Manchester City

O Manchester City vendeu Otamendi e comprou Rúben Dias neste defeso e Guardiola fez elogios aos dois jogadores.

Rúben Dias acabou de chegar ao Manchester City e nesta quarta-feira foi elogiado por Pep Guardiola, que também deixou palavras de carinho por Nicolás Otamendi, defesa-central que rumou ao Benfica. O espanhol salientou a personalidade do português e disse que o jovem de 23 anos será um jogador incrível nos próximos anos.

"Conhecemos a personalidade do Rúben Dias e tenho a certeza que ele será um jogador incrível nos próximos seis ou sete anos. Estamos muito contentes por o ter connosco. Ele começa a treinar amanhã para estar pronto o mais rapidamente possível", explicou Guardiola após a vitória por 3-0 sobre o Burnley, referente aos oitavos de final da Taça da Liga inglesa.

Sobe o experiente defesa de 33 anos, Guardiola diz guardar boas recordações e destaca a mentalidade do futebolista. "Tenho de agradecer ao Otamendi por parte do incrível sucesso que temos tido nos últimos anos. Na temporada em que ganhámos o campeonato com 100 pontos ele foi incrível. Jogou com um tornozelo partido, com 20 pontos... tinha uma grande mentalidade. Desejo-lhe a ele e à família as maiores felicidades. Ele será uma das coisas que sempre recordarei neste clube."