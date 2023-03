Guardiola descontente com árbitros: "Podem fazer o que lhes apetece"

Treinador do Manchester City visou o cartão amarelo que Ederson recebeu no jogo frente ao Arsenal para lançar críticas à arbitragem inglesa.

Pep Guardiola considerou na sexta-feira que os árbitros deveriam começar a castigar mais as perdas de tempo que acontecem na Premier League. Tendo por base o cartão amarelo que Ederson recebeu na vitória frente ao Arsenal (3-1), o técnico do Manchester City deixou várias críticas à arbitragem inglesa.

"Nós somos a equipa que perde menos tempo e, no entanto, temos um amarelo por isso contra o Arsenal. Se houver um pouco de perda de tempo, não se preocupem, Ederson vai receber cartão amarelo. Depende da forma como o árbitro lidar com a situação, mas tenho quase a certeza de que será sempre amarelo. Enquanto isso, há milhões de jogos com equipas a chegar ao Etihad e a ganhar tempo", reclamou, em conferência de imprensa.

"Às vezes, empatam durante 20 segundos e nada acontece. Vamos ao Arsenal com intenção de jogar e recebemos um cartão amarelo. É por isso que normalmente fico longe de comentários sobre os árbitros, porque não me importo com eles. Podem fazer o que lhes apetece. Quantas vezes já me queixei deles? Quando um jogo acaba, acabou. Eu não falo com eles, nem antes nem depois dos jogos", completou Guardiola.

O Manchester City, vice-líder da Premier League com 55 pontos, menos cinco do que o líder Arsenal (60), recebe o Newcastle (quinto, com 41) este sábado, às 12h30, em jogo da 26.ª jornada