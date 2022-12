Guardiola descarta ida ao mercado: "Acho que não vamos contratar ninguém"

O jornal The Athletic avançou na segunda-feira que o Manchester City pretende contratar um lateral esquerdo no mercado de inverno, com Raphael Guerreiro a ser um dos nomes apontados ao bicampeão inglês.

Pep Guardiola descartou esta quarta-feira que o Manchester City vá realizar contratações no mercado de inverno, garantindo que não existe qualquer nome no horizonte do bicampeão inglês.

"Eu acho que não vamos contratar ninguém em janeiro, vamos ficar por aqui. Eu não sei o que vai acontecer, mas desde que voltei de Abu Dhabi que não existe nenhum nome em cima da mesa", alertou, em conferência de imprensa.

Na segunda-feira, o jornal The Athletic avançou que o Manchester City está em busca de um novo lateral esquerdo, com Raphael Guerreiro, que termina contrato com o Dortmund no verão, a ser um dos nomes referenciados pelo técnico catalão.

Também Rayan Ait-Nouri, lateral francês do Wolverhampton, foi apontado como sendo um dos alvos dos cityzens, ainda que seja uma opção bem mais dispendiosa do que o português, devido a ter contrato até 2026.

O Manchester City visita esta noite (20h00) o Leeds, em jogo que fecha a 17.ª jornada da Premier League.