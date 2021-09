Guardiola depois de bater Tuchel: "Não se trata de ganhar, nem de jogar bem ou mal"

Técnico do Manchester City muito agradado com a resposta da equipa

Depois de três derrotas consecutivas, uma delas na final da Liga dos Campeões, Guardiola bateu o Chelsea e Thomas Tuchel. No final, o técnico do Manchester City mostrou-se agradado com a resposta da equipa, muito mais até do que com o próprio resultado.

"Não se trata de ganhar, nem de jogar bem ou mal, mas sim da forma como jogamos cada jogo, mesmo quando perdemos. Tentamos sempre", afirmou o atual campeão inglês.

Guardiola foi mais longe e elogiou o espírito coletivo de uma equipa que se manteve sempre coesa em Stamford Bridge, num teste que se previa duro.

"Jogámos como uma equipa, ajudando o companheiro, correndo pelo companheiro e passando pelo companheiro. Tenho visto a Ryder Cup e vejo como todos eles trabalham em conjunto. É também uma coisa agradável quando se joga futebol. São apenas três pontos, mas jogámos muito bem", explicou.