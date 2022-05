Guardiola deixa "alfinetada" à Roma de Mourinho: "Nem está na Champions..."

Declarações do treinador do Manchester City, em conferência de Imprensa.

Pep Guardiola, em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo deste domingo, frente ao Newcastle (16h30), no qual poderá distanciar-se do Liverpool, que no sábado empatou com o Tottenham (1-1), foi questionado sobre mais um "falhanço" europeu do Manchester City, eliminado pelo Real Madrid nas meias-finais da Liga dos Campeões, tendo em conta o investimento financeiro realizado.

"Para mim não tem a ver com uma questão de dinheiro e os adeptos não conseguem entender isso", começou por dizer o treinador espanhol dos "citizens" aos jornalistas, antes de deixar uma "alfinetada" à Roma de José Mourinho.

"A Roma, por exemplo, gastou vários milhões e nem está na Liga dos Campeões...", afirmou Guardiola sobre a formação italiana, que na quinta-feira eliminou o Leicester para garantir presença na final da Conference League, frente ao Feyenoord.