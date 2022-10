Guardiola: "De Bruyne? Estamos há sete anos juntos. Fizemos tudo, exceto dormir juntos"

Declarações de Pep Guardiola sobre Kevin de Bruyne, que deu a vitória ao Manchester City frente ao Leicester, por 1-0, no sábado.

Pep Guardiola, após o triunfo do Manchester City sobre o Leicester, por 1-0, no sábado, deixou rasgados elogios a Kevin De Bruyne, que deu a vitória aos "citizens" com um golaço de livre. Além do golo, o treinador destacou o nível de jogo do internacional belga, que considerou estar "de volta" [ao seu melhor].

"Kevin [De Bruyne] pode marcar livres e fazer assistências, nós sabemos disso, mas ele é um jogador que precisa da sua dinâmica. É um jogador que, quando se mantém mais na sua posição, não está no seu topo. O melhor dele surge quando ele tem liberdade de se mover para a posição intermediária, para a lateral, para a direita, ou para a área. Aí ele tem liberdade e qualidade", começou por dizer.

Leia também Benfica Libertadores rende na Luz: Benfica chega aos 130 milhões com vendas e bónus Além das verbas pelos passes, também o Brugge "deu" mais um milhão às águias por Yaremchuk, já que a qualificação para os oitavos de final da Champions valia essa verba para os cofres da Luz

"Quando ele se move e recebe a bola aqui, ali e ali... não é como Bernardo Silva que consegue pôr a bola no ar e fazer este tipo de coisas [driblar em espaços apertados]. O Kevin precisa de movimentos. Ele tem de pôr a bola em movimento, não parar ou ficar quieto numa posição. E hoje ele está de volta, ele estava lá e é aí que nós precisamos dele. Não é que ele não o consiga fazer, estamos há sete temporadas juntos, fizemos tudo, exceto dormir juntos! Fizemos tudo!", continuou, antes de concluir:

"Eu conheço-o muito bem. Nada vai mudar minha opinião sobre o que ele fez por este clube e por mim pessoalmente. Mas tenho o dever no meu trabalho de dizer: "Quero mais". Eu quero este Kevin e nós precisamos deste Kevin. No jogo contra o Brighton, ele marcou um golo fantástico, mas não foi suficiente. Os golos e assistências ele pode fazer "às cegas", pode fazê-lo naturalmente, mas precisamos desse tipo de envolvimento no jogo. Envolvido, envolvido, envolvido. E hoje foi o caso."