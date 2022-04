Guardiola dá os parabéns a Salah e ironiza: "É normal que o Liverpool vença todos os prémios"

O técnico espanhol do Manchester City, Pep Guardiola, abordou a renovação de contrato do treinador do Liverpool e a eleição do egípcio como melhor jogador da Premier League para os jornalistas

A preparar a visita do Mancheter City ao Leeds United de amanhã, Pep Guardiola foi questionado, na conferência de imprensa de antevisão, sobre se a renovação de contrato do seu principal competidor nos últimos anos, Jürgen Klopp, com o Liverpool não poderia influenciar a sua própria continuidade no cargo.

"Parabéns para JürgenKlopp, para o Liverpool. Ele é muito bom para a Premier League. Desejo-lhe o melhor no futuro. O meu futuro é o Leeds e o fim da época. Cada situação é uma situação. Se nós decidirmos ficar por mais tempo, é porque decidimos, não é porque o meu colega Jürgen Klopp renovou ou não. Não vejo nenhuma relação nisso".

Para além de Klopp, Mohamed Salah foi assunto da conferência de Guardiola, e quando questionado sobre a eleição do avançado para melhor jogador da época pelos jornalistas, técnico dos citizens ironizou, recordando as palavras do treinador do Liverpool sobre o seu próprio plantel.

"Parabéns a Salah. Klopp disse que tem o melhor guarda-redes, o segundo melhor guarda-redes, o melhor central, o melhor médio defensivo, o melhor avançado... Por isso é normal que vençam todos os prémios".

