Guardiola culpado pela crise da Alemanha: "Perdemos os nossos valores"

Schweinsteiger considera que, desde a passagem do técnico espanhol pelo Bayern, o futebol alemão perdeu a intensidade que sempre o caracterizou, trocando-a por um estilo assente em "passes curtos".

Bastian Schweinsteiger, antigo médio que coincidiu com Pep Guardiola no Bayern, entre 2013 e 2015, considerou esta quinta-feira que a passagem do técnico espanhol pelos bávaros é uma das razões para a crise que a seleção alemã atravessa atualmente.

Em declarações à rádio Talksport, o antigo internacional alemão, campeão do Mundo em 2014, apontou que o futebol do país perdeu a intensidade que sempre o caracterizou, trocando-a por um estilo assente em "passes curtos", introduzido pelo atual treinador do Manchester City.

"É uma situação muito complicada para a seleção alemã e para o futebol [alemão] no geral. Penso que aconteceram muitas mudanças. Quando Pep Guardiola reforçou o Bayern e chegou ao país, toda a gente acreditou que tínhamos de jogar aquele tipo de futebol, com muitos passes curtos. Começámos a perder os nossos valores. A maioria dos outros países olhava para a Alemanha como uma lutadora que corria até ao final", refletiu.

Após ter vencido o Mundial do Brasil, a Alemanha ainda chegou às meias-finais do Euro'2016, mas foi eliminada nas fases de grupo dos Mundiais de 2018 e 2022, chegando apenas aos oitavos de final do Euro'2020.

Em 2023, a situação da seleção, que vai acolher o próximo Euro'2024, está mais crítica do que nunca, tendo vencido apenas um dos cinco particulares que realizou, diante do Peru, perdendo diante da Bélgica, Polónia e Colômbia.