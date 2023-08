Guardiola critica nova regra de compensação: "Agora os jogos vão ter 100 minutos"

Declarações de Pep Guardiola, treinador do Manchester City, após a derrota na final da Supertaça de Inglaterra, diante do Arsenal (1-4 nos penáltis, 1-1 ao fim de 90 minutos).

Derrota nos penáltis: "Parabéns ao Arsenal, ficámos perto. Nos últimos 15, 20 minutos da primeira parte, eles foram melhores. Na segunda parte, fomos muito melhores".

Em Inglaterra, a compensação passou a contabilizar o tempo perdido durante esse período, permitindo que o Arsenal chegasse ao empate já depois do tempo inicialmente atribuído pelo árbitro - oito minutos - ter sido ultrapassado: "Temos de nos habituar [a essa nova regra]. Eu fiquei com a sensação de que não aconteceu muito para estender os oito minutos. Mas eles não consultam os jogadores ou treinadores sobre a sua opinião [no momento de definir regras]. Agora os jogos vão ter 100 minutos, de certeza. Imaginem se eles estendessem [a compensação] por causa dos golos e o resultado fosse 4-3. Amanhã de manhã ainda estaríamos a jogar. Não me peçam a minha opinião".

Satisfeito com a exibição? "A equipa comportou-se de forma inacreditável. Defrontámos uma equipa extraordinária e ficámos perto [do título]. Estamos desapontados por causa disso, mas é futebol e não se pode ganhar sempre. Agora pensamos em sexta-feira, na visita ao Burnley [na primeira jornada da Premier League]".