Guardiola crente na inocência: "Entre 19 clubes ou a palavra da minha gente..."

Técnico do Manchester City fez a antevisão à receção ao Aston Villa, marcada para este domingo (16h30) e referente à Premier League. Conferência marcada pelo tema das acusações da Premier League que podem ditar castigos pesados ao clube

Pep Guardiola, como seria de esperar, foi muito questionado sobre as acusações da Premier League ao Manchester City. O catalão acredita na inocência do clube.

"Estou plenamente convencido de que vamos ser inocentes - e depois o que acontecerá a seguir? Será que vamos parar agora? Desde que Abu Dhabi tomou posse do clube, tem sido assim. Entre 19 clubes da Premier League ou a palavra da minha gente, conto com a palavra da minha gente", explicou.

A Premier League acusou o Manchester City de diversas irregularidades financeiras, em sequência de uma investigação que estará em curso há quatro anos, informou a Liga inglesa em longo comunicado. Em causa estão problemas com contratos de jogadores e treinadores e incumprimento do fair-play financeiro desde 2008, ano de compra do clube.

De recordar que o Manchester City foi comprado em 2008 pelo Sheikh Mansour, dos Emirados Árabes Unidos, tendo em 2020 sido proibido pela UEFA de participar nas provas europeias durante duas épocas e multado em 30 milhões de euros por violação do fair-play financeiro. A suspensão, no entanto, não chegou a ser aplicada, após recursos do clube.

Entre os castigos possíveis, estão os mais simpáticos, como perda de pontos, ou mais graves, como a expulsão e consequente descida de divisão do clube que venceu quatro dos últimos cinco campeonatos.