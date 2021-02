Guardiola chegou às 500 vitórias como treinador e o registo é impressionante

Treinador espanhol precisou de menos 68 jogos do que José Mourinho para alcançar o feito.

Com o triunfo do Manchester City, por 2-1, sobre o West Ham, Pep Guardiola atingiu este sábado as 500 vitórias como treinador, não contando as conseguidas em grandes penalidades [foram três, ao serviço do Bayern - na Supertaça Europeia, frente ao Chelsea, em 2013; nos quartos de final da Taça da Alemanha, frente ao Bayer Leverkusen, em 2015; e na final da Taça da Alemanha, frente ao Borussia Dortmund, em 2016].

O técnico espanhol obteve 179 vitórias em 247 jogos no Barcelona (72,42% de triunfos), 121 em 161 com o Bayern (75,15%) e 200 em 273 partidas com o Manchester City (73,26%).

Guardiola necessitou de apenas 681 jogos como treinador para chegar aos 500 triunfos, enquanto José Mourinho precisou de 749, mais 68.