Guardiola, Bernardo Silva e o herói da Taça: "Sei que perdi a batalha..."

Pep Guardiola, treinador do Manchester City

Treinador do Manchester City falou sobre Mahrez, autor dos três golos que levaram a equipa até à final da Taça de Inglaterra.

Mahrez viveu uma tarde de glória, ao apontar os três golos com que o Manchester City venceu o Sheffield United e se apurou para a final da Taça de Inglaterra. O internacional argelino foi, como se percebe, um tema forte nas intervenções de Guardiola após o jogo.

"Joga bem em todos os jogos, inclusive nos decisivos. Ele adora jogar. Não é um tipo que tenha um contrato, tenha de fazer o seu trabalho e pense em quantas horas tem de treinar antes de ir para casa. É o completo oposto. Adora estar em contacto com a bola. É por isso que fica chateado por não jogar", afirmou o treinador dos citizens.

"Por vezes, o Bernardo dá algo mais nas alas que ele não nos pode dar, e não é por não conseguir. Por vezes, precisas de algo especial. Conhecemo-nos há muitos anos. Sei que perdi a batalha de fazê-lo perceber quão importante é para o grupo, mas o importante é que quando joga apresenta-se a este nível", elogiou anda.

A equipa de Pep Guardiola qualificou-se para a final agendada para 3 de junho, no Estádio de Wembley, em Londres, mas à espera do vencedor da outra meia-final, a sair deste domingo do jogo entre Manchester United e Brighton.