Guardiola avisa: "Se perdermos com o Leicester, não seremos campeões"

Declarações de Pep Guardiola, treinador dos citizens, em antevisão ao Manchester City-Leicester, jogo marcado para sábado (17h30) e relativo à 31.ª jornada da Premier League.

Leicester: "Se perdermos jogos, perdemos competições. Amanhã será o mesmo. Se perdermos, não seremos campeões e se vencermos, continuamos na luta. Estamos a seis pontos do Arsenal, uma equipa que só joga uma vez por semana e que perde muito poucos pontos. Eles têm tempo para analisarem jogos e recuperarem, por isso é difícil que percam pontos. Teremos de lutar o máximo possível".

Momento da equipa: "Somos a segunda equipa mais consistente da Liga. Isso não é mau de todo, o problema é que o Arsenal tem sido fantástico até agora. O nossos pontos e as nossas exibições não são desastrosas. Estamos aqui porque fizemos muitas coisas boas. Mas neste desporto, quando existe alguém melhor do que tu, tens de atingi-los, aceitar isso e seguir em frente".

Arsenal só tem de se preocupar com a Premier League: "Às vezes, quando fazemos jogos num curto espaço de tempo, estamos com ritmo e isso ajuda o nosso foco. Noutras vezes, quando só fizemos um jogo [numa semana], perdemos o foco. Quando jogas no sábado e depois na quarta ou quinta-feira, a mente dos jogadores está no futebol. Numa semana de um só jogo, tens dois dias de folga e depois voltas, perdes esse sentimento. Mas os jogadores fazem de tudo para continuarem [na luta pelo título]".

Considera que o seu sucesso tem um efeito psicológico nos adversários? "Toda a gente que se perdermos, acabou. Essa é a melhor forma de competir. Em qualquer ação de futebol, os jogadores sentem que têm de ganhar um duelo, porque se não, irão perder. É nestas alturas que tens as melhores oportunidades".

Manchester City tem um jogo a menos do que o Arsenal: "A realidade é que estamos seis pontos atrás deles. Não há garantias de que vamos vencer esse jogo contra a melhor a equipa do mundo, o Brighton. Não existe uma equipa melhor no futebol moderno a levar a bola do guarda-redes ao último terço. Depois disso, temos o Arsenal em casa. Não há garantias e para ficarmos perto deles, temos de vencer. Quando os jogos estiverem alinhados, veremos a realidade".