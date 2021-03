Guardiola atira-se ao VAR após goleada do City: "É incrível..."

Pep Guardiola, treinador do Manchester City

Treinador dos citizens muito crítico quanto à não atuação do VAR num lance na área do Southampton.

Pep Guardiola, treinador do Manchester City, atirou-se ontem ao VAR do encontro frente ao Southampton, que os citizens acabaram por golear por 5-2, por não ter chamado a atenção ao árbitro principal Jon Moss para uma alegada grande penalidade sobre Phil Foden, quando o resultado ainda se encontrava 1-1.

"Eu não percebo porque o golo do Fulham frente ao Tottenham foi anulado. Não percebo as mãos no Arsenal-Burnley. Outro exemplo é o penálti hoje [ontem, quarta-feira]", começou por dizer logo após o encontro.

"O Jon [Moss, o árbitro da partida] pode não conseguir ver, mas o VAR estava lá. Eles não indicam o penálti, é incrível. Durante muito tempo, talvez durante quatro ou cinco anos, nunca me queixei dos árbitros, mas esta decisão é incrível. Incrível!", continuou o treinador espanhol.

"O VAR existe para quando o árbitro não consegue ver a ação, pode cometer um erro, é por isso que se revê. Mas se eles fazem uma revisão do lance e não apitam para penálti neste lance, eu não percebo... Talvez um dia eles expliquem as regras aos treinadores e jogadores", acrescentou, antes de concluir:

"Está tudo bem, porque ganhámos 5-2, mas estava 1-1 naquela altura e se não fôssemos capazes de ganhar, porque do outro lado estava uma equipa com qualidade, estaríamos com apenas oito pontos de vantagem [sobre o Manchester United]. Se perdesse 5-2 não comentava, mas depois de ganhar podes fazê-lo, senão parecia uma desculpa. Perguntem às pessoas certas porque o fazem. É incrível, esperemos que um dia possam explicar o que se está a passar."