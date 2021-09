Guardiola após o empate: "Eles tiveram sete dias para preparar, nós apenas 10 minutos"

O Manchester City empatou na receção ao Southampto

O Manchester City, que contou com os portugueses Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva no onze, cedeu um nulo na receção ao Southampton e desperdiçou a possibilidade de se isolar provisoriamente no segundo posto da Premier League.

No final do jogo deste sábado, Pep Guardiola lamentou o calendário de jogos da equipa, que ainda na quarta-feira jogou na Liga dos Campeões.

"Teria adorado ter tido mais tempo para recuperar a equipa, mas hoje nem frescura mental tivemos. Não diria o mesmo das pernas, porque tínhamos quatro ou cinco novos jogadores face ao jogo da Liga dos Campeões. O Southampton teve sete dias para se preparar, nós tivemos ontem 10 minutos", lamentou o treinador espanhol.

"A Premier League tem 38 jogos e, em teoria, todos lutamos uns contra os outros em condições de igualdade, mas isso não é inteiramente verdade para as equipas que jogam na Liga dos Campeões", concluiu.