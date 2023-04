Guardiola após golear o Arsenal: "Temos o destino nas nossas mãos"

Declarações de Pep Guardiola após o Manchester City-Arsenal (4-1) da 33.ª jornada da Premier League

Sobre o jogo: "Felicito todos os jogadores e a equipa. Conhecíamos as qualidades do nosso adversário. Era importante ganhar contra um rival destes e conseguimos um grande desempenho. Em casa, com o nosso público, sentimo-nos bem, confortáveis. O mais importante hoje é que temos o nosso destino nas nossas mãos. Os próximos três jogos vão ditar muitas coisas."

Classificação: "Agora ainda estamos a dois pontos do Arsenal, com dois jogos a menos, e eu adoraria ter mais seis pontos, mas não é esse o caso. Decidi pôr o Walker a titular porque acho que em Munique, na quarta-feira passada, na Liga dos Campeões, contra o Coman, o Musiala, tivemos dificuldades em situações de um contra um. Aqui, contra o Martinelli, achei que o Kyle era o defesa certo. Não subestimei o Arsenal nem por um segundo, sei que é uma equipa muito boa. Mas quando se joga como jogámos hoje, temos uma equipa incrivelmente competitiva."