Guardiola após dérbi de Manchester: "Se os deixamos correr em Old Trafford..."

Declarações de Pep Guardiola, treinador do Manchester City, à Sky Sports, após a vitória com o United, este sábado, no Old Trafford.

Análise da vitória: "Aqui em Old Trafford sempre tivemos uma boa atuação no geral desde que estamos juntos. Já vencemos muitas vezes, muito mais do que em qualquer outro estádio. Mais uma atuação sólida, um bom jogo e uma vitória merecida. Mais três pontos."

Deveria ter marcado mais: "Está tudo bem. Sou muito exigente, somos muito exigentes com nós próprios, mas estou muito satisfeito. Este é o jogo de que precisávamos. Eles [o Manchester United] são perigosos. É por isso que tivemos um jogo com muito controlo. Se os deixamos correr em Old Trafford, é um pouco como Anfield... Eles foram feitos para isso."

Satisfeito: "Jogámos o jogo que precisávamos hoje. Tens que jogar rápido, mover a bola e fazer os toques que todos os jogadores precisam, mas também tentar colocar a bola no bolso. [...] O jogo estava 2-0 e tudo estava confortável. Senti que não precisava de mudar."

Bom futebol: "Neste momento, o Chelsea está imparável. Sabemos que não podemos perder muitos pontos para estar perto deles, mas contra os seis grandes estivemos bem. O mais importante é que viemos para Old Trafford e posso dizer que os rapazes jogaram bem. Isso é o que mais me deixa feliz depois de seis anos aqui. Tentámos jogar o nosso jogo."