Guardiola após a goleada do Manchester City: "Com os nossos ordenados..."

Espírito de equipa e entreajuda defensiva foram pontos destacados pelo treinador.

O Manchester City regressou aos triunfos e com uma vitória folgada (4-1) no terreno do Bournemouth, encontro da ronda 25 da Premier League. Guardiola realçou o espírito que se vive no seio da equipa. "Estou muito satisfeito com o que vejo todos os dias. O ambiente no balneário é excecional, os treinos são muito, muito bons. Todos se estão a ajudar", disse.

A entreajuda defensiva, com o goleador Haaland em foco também nesse papel, foi aplaudida pelo espanhol. "Os jogadores estarão em apuros se não o fizerem. Quando os adeptos fazem viagens de cinco ou seis horas de carro, compram bilhete, com os nossos ordenados, temos de correr, esteja 3-0, 4-0 ou 5-0", atirou.

"Pareço um demagogo, mas é a verdade. Podes jogar bem ou mal, mas, enquanto eu aqui estiver, o esforço desta equipa nunca será colocado em causa", rematou, citado pela Sky Sports.

O bicampeão Manchester City goleou hoje no terreno do Bournemouth, por 4-1, num encontro em que Erling Haaland bateu o recorde de Aguero no clube, que ficou a dois pontos do Arsenal, que lidera a Liga inglesa de futebol.

Haaland assinou o 27.º golo na Premier League, tornando-se no jogador dos citizens com mais golos numa edição da competição, desde o seu início, em 1992. O anterior máximo era do argentino Sergiu Aguero, com 26 tentos marcados em 2014/15.

Além do antigo avançado do Borussia Dortmund, destacaram-se Julián Álvarez e Phil Foden, que foram determinantes no triunfo em Bournemouth, que manteve a equipa a dois pontos do líder Arsenal, que tem um jogo a menos.

Álvarez, suplente nos últimos quatro jogos, voltou a ser titular e o argentino, campeão do mundo, justificou a escolha, com o golo inaugural, aos 15 minutos, em recarga a remate de Haaaland,

Foden, uma vez titular nos últimos cinco jogos, fez um jogo grandioso, com um golo também, aos 45, e uma assistência soberba para o tento apontado por Haaland, aos 29. Um jogo de sonho, para o jovem inglês, a defender a camisola citizen pela 200.ª vez.

O 3-0 ao intervalo era diferença "irrecuperável", mas ainda havia tempo para o golpe final: aos 51 minutos, Álvarez rematou forte, já dentro da área, com a bola a ser desviada por Mepham e o golo a ser atribuído ao defesa.

Já perto do fim, aos 83 minutos, Jefferson Lema fez o golo de honra da equipa local, que após esta jornada caiu para antepenúltimo no campeonato, com 21 pontos, apenas à frente do Southampton, que tem 18.