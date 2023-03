Guardiola aponta vantagem do Arsenal: "Quando ganhas algo muitas vezes..."

O Manchester City está a cinco pontos do líder Arsenal e o técnico vinca que os gunners continuam a ser favoritos à conquista do título inglês.

Após a vitória pela margem mínima (1-0) diante do Crystal Palace, no sábado, que recolocou o Manchester City a cinco pontos do líder Arsenal, Pep Guardiola garantiu que os gunners mantêm-se como favoritos à conquista da Premier League.

"Eles levam muitos anos sem vencer a Premier League e isso traz um extra que lhes permite vencer jogos nos 90+3', 90+6', 90+8'.... É algo que eles têm e nós não, porque vencemos dois títulos consecutivos. O Arsenal continua a ser favorito porque estão à frente. Normalmente neste país, quando vences algo muitas vezes e não começas a temporada bem ou outra equipa está melhor, perdes consistência, mas ainda estamos aqui", salientou, em declarações reproduzidas no site oficial dos cityzens.

"[Ainda estarem na luta pelo título] É o maior troféu e elogio que podemos ter. Eu não sei o que vai acontecer no final da temporada, mas eles sabem que continuamos aqui e que iremos lutar para continuar nesta posição, o que é muito bom", completou Guardiola.

O Manchester City volta a jogar na terça-feira (20h00), recebendo os alemães do Leipzig na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, após o empate (1-1) no primeiro jogo.