Guardiola apoia ida de Xavi para o Barcelona

Ex-treinador do Barça e atual comandante do Manchester City, Guardiola comentou rumores sobre ex-clube.

Ídolo do Barcelona como jogador e treinador, Pep Guardiola foi mais um, esta sexta-feira, a apresentar-se favorável à chegada de Xavi para comandar o Barcelona. De acordo com o treinador do Manchester City, o seu ex-jogador no Barça está mais preparado do que ele quando assumiu o comando da equipa culé em 2008.

"Não sei o que vai acontecer. Eles têm um treinador interino e desejo-lhe boa sorte, é um bom amigo. Mas não tenho dúvidas, o Xavi está pronto para treinar o Barça. Ele conhece o ambiente do clube, isso é muito importante. Ele conhece o jogo e tem paixão. Ele tem mais experiência do que eu tinha quando cheguei à equipa principal", garantiu.

"Xavi é muito bom e desejo-lhe tudo de bom se for o próximo treinador do Barça. Espero que a equipa possa regressar aos poucos ao que estava", acrescentou o catalão.

Apesar dos rumores, o presidente do clube, Joan Laporte, afirmou esta sexta-feira que ainda não definiu a contratação do novo treinador. Ele, entretanto, admitiu que Xavi está entre as possibilidades e que tem conversado com aquele que considera um amigo pessoal.