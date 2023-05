Guardiola antes de mais um jogo do City: "Estou cansado, mas não é das pernas"

Pep Guardiola, treinador do Manchester City

Citizens defrontam o West Ham na quarta-feira. Lideram a Premier League na reta final do campeonato.

A época já vai longa, mas para o Manchester City está no momento de todas as decisões. A equipa orientada por Pep Guardiola chegou à liderança da Premier League e vai discutir com o Real Madrid a presença na final da Liga dos Campeões.

"Estou cansado, mas não é das pernas. Estamos na situação de jogar seis ou sete jogos no espaço de um mês há cinco ou seis anos. A força mental estará lá, e este é o melhor período em que queremos estar", afirmou o treinador espanhol na antevisão ao jogo com o West Ham, referente à ronda 28 da Premier League e agendado para as 20h00 de quarta-feira.

"Não estamos cansados. Temos seis jogos pela frente, e temos de ir com tudo. Não controlo os resultados das outras equipas. Estou focado no que vamos fazer contra o West Ham. Eles não tiveram a época que esperavam, mas não significa que falte qualidade", vincou.

Os citizens estão no primeiro posto com um ponto de vantagem para o Arsenal e um encontro a menos.