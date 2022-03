Guardiola afirma que o Manchester City precisa de contratar um ponta de lança

O Manchester City não joga com um verdadeiro 'número 9', mas com uma frente de ataque composta por jogadores muito móveis e que fazem constantes trocas de posição. No entanto, Guardiola diz que é faz falta um ponta de lança.

Na conferência de imprensa que serviu de antevisão ao dérbi com o Manchester United (16h30 deste domingo), Pep Guardiola referiu que o City precisa de um ponta de lança e que o clube deverá tentar contratar um no próximo mercado de verão.

"Eu acho que precisamos de um ponta de lança, sem dúvida. Não concordo convosco [jornalistas]. Vocês dizem que jogamos fantasticamente bem sem o ponta de lança, mas é porque estamos a ganhar. Quando não ganhamos, vocês dizem que precisamos de um avançado fixo. Tentamos, mas às vezes não é possível", afirmou o treinador dos citizens.

"Precisamos de um e acho que o clube vai tentar. Não aconteceu ainda, mas nós também nos vamos adaptando e não nos queixamos. Gosto dos jogadores que tenho, admiro-os", acrescentou.