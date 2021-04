Guardiola "afasta" o City de uma loucura no mercado: "Não podemos pagar"

Treinador do Manchester City diz que são altas as possibilidades de não contratar um avançado no próximo mercado.

Pep Guardiola falou esta sexta-feira aos jornalistas e as declarações do treinador espanhol indicam que não haverá qualquer "loucura" no próximo mercado de verão. Com Kun Aguero de malas feitas e de saída no final da época, hipóteses como Messi e Haaland foram faladas para reforçar o ataque dos citizens. Algo que, afinal, não deverá acontecer. A vaga deixada vaga pelo argentino no plantel, poderá, segundo deu a entender, ser colmatada por um jovem da formação.

"Foi uma decisão difícil. Sabemos o quanto ele (Aguero) é importante para o clube. Quero ser muito claro. Vamos procurar um substituto para Aguero, embora seja quase impossível para alguém igualar os números dele. Há muitas probabilidades de não contratarmos um avançado na próxima temporada. Temos jogadores suficientes e outros interessantes na formação. Dada a situação atual, é provável que não contratemos. Com os preços atuais é impossível. Não podemos pagar. Todos os clubes vão sofrer, não vamos ser uma exceção. Temos Gabriel, Ferrán e já jogamos com um falso nove", disse Guardiola.

Recorde-se que o Manchester City confirmou no início da semana a saída do argentino no final da temporada, altura em que termina o contrato.