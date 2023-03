Guardiola aconselha De Bruyne: "Deve voltar aos essencial, o resto virá..."

O médio belga começou três dos últimos sete jogos dos citizens no banco de suplentes, com o técnico a ter transmitido conselhos para que regresse à melhor forma.

Pep Guardiola, em conferência de imprensa, aconselhou na terça-feira Kevin de Bruyne sobre o que deve fazer para regressar à melhor forma, após o médio belga ter começado três dos últimos sete jogos do Manchester City no banco de suplentes, incluindo na última vitória frente ao Crystal Palace (1-0).

"Tem sido uma época difícil para todos nós, comigo incluído, devido ao Mundial e a muitas coisas. Eu não vou descobrir Kevin [de Bruyne], ele tem a habilidade para fazê-lo. O que eu gostaria e já falei disso com ele várias vezes, é que volte aos princípios básicos e os faça bem", começou por defender.

"Ele tem uma habilidade incrível para fazer uma assistência, marcar golos e ver passes como ninguém. Mas eu sempre acreditei que os jogadores tornam-se melhores quando fazem coisas simples, como não perder a bola, ter mobilidade, capacidade ativa no movimento... Se fizerem essas coisas várias vezes e cada vez melhor, o resto há de vir. Quando as coisas simples são feitas de forma perfeita e estamos no momento certo para criar passes que ele, e só ele, consegue encontrar, será melhor, mais fácil", completou Guardiola.

Na presente temporada, De Bruyne soma cinco golos e 17 assistências em 34 jogos disputados pelo citizens, podendo vir a ter uma nova oportunidade para recuperar a titularidade na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, na receção ao Leipzig, marcada para as 20h00, após empate 1-1 no primeiro jogo.