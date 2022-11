Guardiola aceita liderança do Arsenal: "Se estás em primeiro, é porque és o melhor"

Declarações de Pep Guardiola, treinador cityzen, após o Manchester City-Brentford (1-2), partida relativa à 16.ª jornada da Premier League.

Derrota: "A melhor equipa venceu. Tivemos muitos problemas e não conseguimos pressionar porque eles não deixaram. Quando [Ivan] Toney recebeu a bola no meio causou-nos muitos problemas. Eles tiveram duas ocasiões claras de golo nos primeiros 15 minutos. Depois disso, jogámos um pouco melhor e de forma mais rápida. Começámos bem a segunda parte, mas sempre que eles chutaram bolas longas, nós não conseguimos lidar. Foi um jogo muito idêntico ao da época passada, quando eles vieram cá. Tivemos dificuldades em criar oportunidades de golo porque a sua estrutura defensiva é tão densa que eles obrigam-te a partir para os flancos, ainda por cima defendem cruzamentos muito bem".

Está contente com a forma do City? "Tinha estado boa até hoje. Saímos deste jogo com o sentimento de que perdemos, o que é sempre difícil, mas é esta a realidade da competição. Acabámos em primeiro lugar na [fase de grupos da] Liga dos Campeões, passámos à próxima fase da Taça da Liga e na Premier League estamos perto do Arsenal, que tem estado muito bem. Agora estamos um pouco mais atrás, mas é a segunda metade da época que vai ditar onde estaremos".

Arsenal poderá distanciar-se na liderança: "Se estás em primeiro na Premier League, é porque és o melhor. Vamos tentar recuperar mais tarde e veremos o que acontece".