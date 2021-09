Guardiola, a "surpresa" por Messi e a análise ao tridente do PSG: "Não sei como pará-los"

Treinador do Manchester City, em conferência de Imprensa ao jogo frente ao PSG, a contar para a Liga dos Campeões, admitiu que a saída do astro argentino para o emblema parisiense o surpreendeu e espera que possa jogar na terça-feira.

Messi no PSG: "Foi uma surpresa, mas agora já toda a gente aceitou. Há alguns anos ninguém o poderia ter imaginado. No futebol, ninguém sabe o que pode acontecer a curto prazo. Este tipo de jogadores falam por si próprios em campo, não tenho de acrescentar muito mais. Tivemos a sorte de o ver durante todos estes anos. O que ele alcançou na sua carreira é mais do que excecional, espero que possa jogar amanhã, para o bem do futebol."

Como parar Messi-Mbappé-Neymar? "Eles são excecionais. Como pará-los? Não sei, eles são muito bons. O talento é muito difícil de controlar. Tentaremos defender bem quando não tivermos a bola."

Potencial do PSG: "O Barcelona de Luis Enrique tinha jogadores incríveis no ataque. Este PSG tem jogadores do mesmo nível no ataque, mas o futebol precisa de tempo, embora as pessoas às vezes não o deem. Desde há muitos anos que o PSG tem tido muito bons jogadores. O PSG será sempre um grande adversário. Temos de defendê-los como uma equipa, não podemos colocar a pressão de defender um único jogador, temos de o fazer juntos."