Guardado, médio do Bétis, goza com o momento que suspendeu jogo com Sevilha

Andrés Guardado, veterano médio do Bétis, não terá ficado convencido com a gravidade da situação que envolveu Joan Jordán, ontem, na primeira parte do Bétis-Sevilha, que acabou suspenso e que hoje foi retomado, à porta fechada, terminando com a vitória da equipa da casa (2-1).

O internacional mexicano de 35 anos, durante os festejos da equipa verdiblanca, aproveitou para gozar com o momento em que Jordán foi alvo de um arremesso de tubo lançado por adeptos da casa, simulando ter sido atingido na face e caindo no chão, retirando risos dos companheiros de equipa.