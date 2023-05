Guarda-redes deixa o Friburgo e ruma à Premier League

Redação com Lusa

Mark Flekken, que passou as últimas cinco temporadas no Friburgo, é reforço dos ingleses do Brentford para 2023/24

O guarda-redes internacional neerlandês Mark Flekken, que passou as últimas cinco temporadas no Friburgo, é reforço dos ingleses do Brentford para 2023/24, tendo assinado um contrato por quatro épocas, anunciou esta quarta-feira o emblema londrino.

Flekken, de 29 anos, é internacional pelos Países Baixos (quatro jogos) e foi o dono da baliza do Friburgo nas últimas duas épocas, depois de três com o estatuto de segundo guarda-redes.

O guarda-redes de 1,95 metros fez toda a sua carreira no futebol germânico, tendo passado igualmente por Duisburgo, Greuther Furth e Alemannia Aachen, clube em que fez a sua formação.

De acordo com a imprensa britânica, o Brentford, nono classificado da última edição da Premier League, terá pago 13 milhões de euros pela contratação do guardião.