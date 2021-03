Ligue 1: guarda-redes perde a cabeça com adversário e acaba expulso

Momento de tensão entre jogadores do Metz e do Angers ocorreu na parte final da partida do principal campeonato francês

Alexandre Oukidja, guarda-redes argelino do Metz, protagonizou um momento de autêntica fúria durante a receção ao Angers, em jogo referente à 28.ª jornada da Ligue 1, disputado na passada quarta-feira e que terminou com vitória forasteira.

O primeiro de três minutos de compensação da partida já corria quando o guardião anfitrião, agastado por o adversário Doumbia pontapear a bola para longe e, assim, retardar um pontapé livre para retomar do jogo, se envolveu em confronto físico com o defesa.

Num ápice, qual importância do marcador desfavorável (0-1) à própria equipa, Oukidja agarrou Doumbia e, durante alguns segundos, travaram-se de razões, sob o olhar atento do árbitro e rodeados por vários jogadores das duas equipas.

Resolvido o conflito, o juiz da partida decidiu-se pela expulsão, com vermelho direto, do guardião do Metz, que foi forçosamente substituído pelo defesa Matthieu Udol entre os postes da baliza, e advertiu ainda o lateral esquerdo do Angers, ao exibir-lhe o cartão amarelo.

O comportamento indevido de Alexandre Oukidja, que saiu do campo em estado de fúria (ainda pontapeou a proteção da câmara televisiva junto ao túnel) deverá valer a atribuição de um castigo de suspensão por parte da Comissão Disciplinar da Liga Francesa de Futebol.