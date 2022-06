Guarda-redes Loris Karius despede-se do Liverpool de forma inglória

Após o pesadelo da final da Liga dos Campeões de 2018, o guarda-redes alemão nunca mais vestiu a camisola dos reds.

Loris Karius está de saída do Liverpool, confirmou o clube inglês esta quinta-feira. Depois de seis épocas ligado ao clube de Anfield, com empréstimos ao Besiktas, da Turquia, e ao Union Berlim, da Alemanha, pelo meio, o guardião alemão de 28 anos deixa assim a formação da cidade dos Beatles sem saber qual o futuro para a carreira.

O guarda-redes alemão ficou muito marcado pelo duplo erro que cometeu na final da Liga dos Campeões de 2018 frente ao Real Madrid em Kiev (no primeiro golo do jogo, entregando a bola a Karim Benzema que empurrou para a baliza deserta, e no tento que fechou o encontro, não conseguindo suster um remate defensável de Gareth Bale), que terminou com uma vitória merengue por 3-1. Desde essa altura, nunca mais vestiu a camisola dos reds.

Ao serviço do Liverpool, Loris Karius realizou 49 partidas.