Guarda-redes italiano está de malas feitas para o Tottenham

Guglielmo Vicario vai render 19 milhões de euros ao Empoli, segundo Fabrizio Romano.

Depois de uma época em que terminou a Premier League na oitava posição, falhando a qualificação para as provas europeias, o Tottenham está em vias de anunciar o seu primeiro reforço de verão.

De acordo com Fabrizio Romano, especialista no mercado, Guglielmo Vicario tem tudo fechado para rumar aos spurs, com o guarda-redes italiano, de 26 anos, a render 19 milhões de euros ao Empoli, que garantiu a permanência na Serie A.

Vicario vai assinar um contrato válido por cinco temporadas, até 2028, em Londres, após uma época em que participou em 32 jogos em Itália, onde cumpriu toda a carreira até ao momento.